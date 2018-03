Viie tunniga avastati 41 liiklusrikkumist

"Kahjuks peab tõdema, et tööd on palju olnud: eksimusi liiklusreeglite vastu on rohkem, kui me tahaks," nentis Lääne prefektuuri välijuht Ivo Haav. Klassikaline toiming, mida seekordsel reidilgi enim kohtas, on telefoni kasutamine rooli taga. Teise probleemkohana tõi Haav esile turvavööde kinnitamata jätmise. Pärnu politseijaoskonna patrulltalituse juht Henry Murumaa lisas, et kuigi uuemad sõidukid võimaldavad telefoniga rääkida vabakäesüsteemi abil, paljud sõidukijuhid seda ei tee. Ja ehkki enamik autosid annab enne sõitmahakkamist märku, et kellelgi autosolijaist on turvavöö lahti, jätab osa inimesi selle signaali kahjuks tähelepanuta. Haav täiendas, et juhid põhjendasid oma väärkäitumist nüüdki klassikaliselt: "Soovisin ainult öelda, et ei saa rääkida" või "Tahtsin telefoni kinni vajutada".

Sõidu ajal mobiiliga kõnelemisega jäi teiste seas vahele Alar, kes rikkumise põhjusena kostis, et autos on olemas küll käed-vabad-süsteem, aga see ei toimi väga hästi. Mees tunnistas, et sageli läheb meelest see sisse lülitada. "Käisin täna Viljandis ja sealt tagasi sõites kuulsin raadiost aktsiooni kohta, siis oli käed-vabad-süsteem sees. Vahepeal käisin söömas, lülitasin selle välja ja tagajärg on nüüd käes," seletas Alar. "Tunnistan ausalt, et olen teinud kõrvaltegevuse tõttu avarii, kui sõitsin ühele autole sisse seetõttu, et telefonis lobisesin." Ta tunnustas politsei tööd, leides, et selliseid reide on vaja.

Haav nentis, et reidi käigus on politsei paljusid juhte trahviga karistanud. Karistusmäär oleneb liikleja taustast ja suhtumisest ja varieerub. Murumaa väitel on kõrvaltegevuse eest maksimaalne rahatrahv liiklusseaduse järgi 80 eurot, turvavöö kasutamata jätmise eest esimesel korral kuni 200 ja korduval rikkumisel kuni 400 eurot.

Kesklinna sillal jälgis erariietes mees autojuhtide tegevust ja andis kaaslastele rikkusmistest teada. FOTO: Lääne prefektuur

Politseireid toimus koostöös koos Põhja prefektuuriga ja selles osales 13 korrakaitsjat. Aktsioon korraldati üleeuroopalise teemanädala "Turvavöö" ja maanteeameti liiklusohutuskampaania "Kui juhid, siis juhi" raames.

"Näiteks sõnumit saates on juhi pilk teelt eemal keskmiselt viis sekundit. Sõiduk läbib maanteekiirusel selle ajaga 125 meetrit!" hoiatas maanteeameti ennetustöö ekspert Kerli Tallo. "Liikluses võib sekundi murdosa jooksul olukord muutuda: ees on ootamatu takistus, metsloom jookseb teele või eessõitja äkkpidurdab."

Mullusuvise uuringu andmetel juhtub Eestis iga päev kõrvaltegevuse tõttu keskmiselt viis liiklusõnnetust ja 72 protsenti sõidukijuhtidest tunnistab, et on viimase 12 kuu jooksul roolis mobiiltelefoni kasutanud.