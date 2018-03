Ilmselt ei mõõtnud mõmmik, kas ta on talve jooksul pikemaks kasvanud, vaid uudistas ümbrust.

„Varakevad on karudele pärast uinakust tõusmist raske aeg, kuna süüa napib,“ selgitas Roht.

Aafrika seakatku ja metsigade toitmiskeelu tõttu valitseb enamikul jahimeeste rajatud söödaplatsidest tühjus. „Harjumuspäraselt on karud neid ikka eelmistel aastatel külastanud,“ kommenteeris Roht. „Kevadel tuleb ette juhuseid, kus näljane karu on murdnud põdravasika, metssea või metskitse.“

Roht lisas, et kui karud ei leia raipeid ega saa imetajaid kätte, tuleb neil piirduda taimse toidu ja tõukudega. Eelistatult söövad nad sel juhul rohttaimi ja marju. „Kevade edenedes kontrollitakse üle ka kõik teele jäävad sipelgapesad,“ märkis ta.

Jahimeeste hinnangul elab Eestis vähemalt 700 karu ja populatsioon on väga heas seisus. Viimastel aastatel on mesikäpa toidulaud olnud sea katku tõttu rikkalik, sest ta armastab raibet rohkem kui värsket liha. Karu on Eestis jahiuluk, keda kütitakse kahjustuskohtades ja inimpelguse säilitamiseks. 2016. aastal lasid jäägrid 55 ja mullu 54 isendit.