Vanakooli keskus tähistab hariduselu aastapäeva üritustega

Reedel, 23. märtsil kell 18 algab linnaosa koduloopäev teemal "Kes need jäljed siia jättis". Räägitakse inimestest, kes on mõjutanud Raeküla oma tegevusega. Sõna sekka ütlema on oodatud kõik Raekülaga seotud inimesed.