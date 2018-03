Maa-amet müüb Pärnumaal 121 650 euro eest kaheksa kinnistut

Oksjonile pandud kinnisvarast neli objekti jäävad Pärnu linna haldusalasse, kaks Lääneranna valda, üks Tori ja üks Saarde valda. Kõikide kruntide sihtotstarve on maatulundusmaa, mille ruutmeetrihinnad algavad 2,5 eurost ja lõpevad kümne euro ligidal.

Seekordse enampakkumise Pärnumaa kalleim, kuigi 135 200 ruutmeetriga kaugeltki mitte suurim kinnistu asub Lääneranna vallas Vatla külas ja on müügil alghinnaga 40 560 eurot. Virtsus võib aga 12 981ruutmeetrise kinnistu suhtes teha 3250eurose pakkumise.

Eestis kokku on enampakkumisele pandud 53 kinnistut, pakkumised on oodatud kolmapäeva, 21. märtsini ja need avatakse samal päeval kell 11 Tartus Akadeemia 4.