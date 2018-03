Uus bussijaam on hädas lõhkujatega

Pärnumaa ühistranspordikeskus on hädas bussijaamas jõlkuvate teismelistega. Foto on illustreeriv.

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) on hädas bussijaamas jõlkuvate teismelistega. "Olukord on selline, et ei möödu päevagi, mil midagi ära ei lõhutaks," kurtis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk.