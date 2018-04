Galerii: Lihula merekaru maja tähistab mälestusplaat

Välimuselt tagasihoidlik puumaja Lihulas Tallinna mnt 64 on erakätes. Selle omanikud Gerda ja Marko Toming eemaldasidki plaadilt katte ja palusid ajaloolise sündmuse tunnistajaid seejärel lahkesti vaatama restaureeritud ruume, kus neil on plaanis avada kodukohvik ja anda sellele Vahteri eesnimi.

Noored ettevõtlikud omanikud rääkisid, et kui Aleksander Vahter suri, ei olnud tal lähisugulasi ja maja läks riigile, seepärast on sellel säilinud veel Lihula majavalitsuse silt.

Aastaid tühjana seisnud ja räämas ümbrusega maja köitis Tomingaid niivõrd, et nad ostsid selle ja on viimased kolm aastat pühendanud taastamisele. Korstnapitsi kivi haaval lahti võttes oli tellistel aastaarv 1896, samadest kividest on korsten tagasi laotud.