Saarde kaitsepäeval stardib kopter

Tavaks saanud ja 17. kevadet toimuva Saarde kaitsepäeva eesmärk on turvalisust tõsta. Huvilised saavad omal käel proovida või osa mitmest närvekõditavast ettevõtmisest. Ilmast hoolimata peetakse laskevõistlus jahi- ja õhkrelvadest ning vibudest.

Koostööpartnerite loetelu on pikk, sealhulgas Kaitseliit, MTÜ Eesti Naabrivalve, Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad, stardivalmis on ­politsei- ja piirivalveameti lennusalga päästekopter. Kes veel ja milline on Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kaitsepäeva kava, seda saavad huvilised jälgida Saarde valla kodulehel.