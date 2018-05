Galerii: Pärnu volikogu kogunes ebatavalises kohas

“Pärnu linn ühines senise Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga. Et vastsetel linnakodanikel oleks mugavam volikogu istungeid külastada, otsustas volikogu hakata korraldama osavaldadesse väljasõiduistungeid. Alustasime Audru osavallast, kus kodanike huvi volikogu töö vastu on kõige suurem,” rääkis rae meedianõunik Teet Roosaar.

Varem on volikogu liikmed avaldanud istungitel korduvalt arvamust, et tavapärases kohas, Pärnu raekojas on istungit pidada keeruline: puitpingid on ebamugavad, puuduvad lauad ja dokumente on seetõttu keeruline läbi töötada, samuti jätavad soovida tehnilised võimalused.