Kohvikute nädalal avatakse 100 ühepäevapuhvetit

Kohvikute nädala korraldaja Kadi Elmeste sõnutsi on tänavuse kohvikute nädala uuendus see, et pakkumistel pole ühtset fikseeritud hinda. Teemanädalal pakutakse salatist, desserdist ja tassist teest või kohvist koosnevat einet, mille hinna saavad ettevõtjad ise määrata. Ühepäevakohvikute menüü koostab igaüks omal valikul. “Ootame osalejatelt pakkumiste koostamisel kohaliku tooraine kasutamist, mille päritolu on menüüs välja toodud. Pärnumaa on valitud sel aastal Eesti toidupiirkonnaks ja meie soovime väärtustada piirkonna tootjaid,” täpsustas Elmeste.