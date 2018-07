Osa rõõmsate laste festivali piletitulust läheb heategevuseks

Rõõmsate laste festivali korraldati juba kolmandat korda ja igal aastal on ettevõtmist vedanud rühm vabatahtlikke Pärnu emasid. Et üha kasvavate korralduskuludega toime tulla, küsiti sel aastal külastajatelt esimest korda piletiraha.

„Meil on hea meel, et festival tõi taas kokku nii palju rõõmsaid peresid. Nende toetuse abil saime päeva veel kvaliteetsemalt ja sisukamalt korraldada ja festivali jätkusuutlikkuse tagada. Korraldajatest emadega aga otsustasime, et hoolimata edukast festivalist jätkame vabatahtlikult selle väärtuspõhise ürituse korraldamist ja kingime korraldusest üle jääva tulu lastele, kes samuti vajavad sellist unistuste päeva nagu meie festival,“ selgitas festivali peakorraldaja Kati Ruubel.