Kas nägite, kes vandaalitses Koidula muuseumi aias?

Kuna muuseumil puuduvad turvakaamerad, loodab Trink vandaalitsejatele jälile jõuda pealtnägijate abiga. „Ehk mõni naaber või mööduja märkas või kuulis midagi. Igasugune info, mis aitab süüdlasi leida, on oodatud telefonil 528 6522,” sõnas muuseumi juhataja.

Tringi jutu järgi on muuseumi juures varemgi huligaanitsetud. Näiteks kritseldati ükskord täis maja sein, siis saadi pealtnägijate abiga sodijad kätte ja nad käisid oma kätetööd maha pesemas. Korra on püütud tänava poolt hoonesse sisse murda.

Trink märkis, et muuseum ja selle aed ootab pikisilmi renoveerimist. „Ootame aega, et aia saaks õhtul lukku panna ja maja ümber toimuvat jälgib turvakaamera. Ehitusluba on meil olemas, ootame rahastajate otsuseid,” lausus ta.