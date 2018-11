Isadepäeval saab lastega sportida ja meisterdada

Näha saab nii tänapäevast motovarustust kui -uunikume. Samuti toimub mitu töötuba, kus võib näiteks meisterdada kikilipsu ja traadist ehte. Tutvustatakse, kuidas valida drooni, ja selgitatakse mis see droon üldse on.

“Võistlused on üles ehitatud nii, et need oleks kõigile jõukohased,” rääkis Paikuse spordikeskuse juhataja Roland Šimanis. Ülesanded on mõeldud selliselt, et vanemad saaksid võistelda oma lastega ühtse meeskonnana. Parimatele jagatakse autasusid.