Ühisnädal jõuab meile Raeküla kaudu

“Kui ettevõtlusnädal on mõeldud neile, kes selles valdkonnas tegutsevad, siis ühisnädal on meie kõigi nädal hoolimata sellest, kuidas tuleb leib su lauale, kui vana sa oled või mis soost sa oled,” märkis Sprenk.

Nädala keskne teema on 100 aastat kodanikuühiskonda Eestis sellepärast, et 26. novembril 1918 võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsusest, ehkki seltsiliikumise ajalugu ulatub üle-eelmisse sajandisse.

“See tähendab, et suvised külalaadad ja festivalid, jooksuvõistlused, puuetega inimeste eestkoste, loomade varjupaik ja teisedki üritused on korraldanud kodanikuühendused ehk vabatahtlikkuse alusel tegutsevad inimesed,” rääkis Sprenk. “Kodanikuühenduse puhul on oluline, et sellega liitumine ja juhtimine on vabatahtlik, nende kaudu kujundame avalikku arvamust sõltumatuna presidendist, riigikogust, valitsusest. Me ei ole seotud äritegevusega ehk saame küll kasu, aga investeerime selle ühistesse eesmärkidesse.”