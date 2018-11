President tunnustab Raeküla köögivanaema aasta vabatahtliku tiitliga

Auhinna esildises seisab, et Jõgistet kutsutakse köögivanaemaks, kuna kõige enam meeldib talle süüa teha, koristada ja teed keeta. Samuti on ta alati valmis appi tulema iga muu tegevuse puhul alates õueala koristamisest laualinade triikimiseni.

Jõgistet iseloomustatakse eriliselt sooja ja toetava inimesena, kel jagub häid sõnu nii noortele kui omaealistele. Tal on alati kaasas äsja valminud õunamoos, rabarberikook või võileivad ning iga Raeküla laps teab, et see suutäis maitseb hästi ja toob rõõmu südamesse.