50 miljoni eest tahab maal rahvast sõidutada kümme kandidaati

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuki selgituse kohaselt ootavad ees muutused: hanke järgi tulevad bussid senisest tunduvalt uuemad ja need peavad vastama kõige kõrgemale keskkonnasäästu standardile. Selliseid sõidukeid hakati tootma 2014. aasta novembris. Kärpuk sõnas, et pole suurt vahet, kas buss on just tehasest välja veerenud või aasta kasutusel olnud, ent peab tõenäoliseks, et vedajad soetavad siiski uued bussid, kuna paari aasta vanuseid kasutatud masinaid, mis vastaks hanke tingimustele, pole kusagilt saada. “Sisuliselt tulevad meil uued bussid kõigile liinidele korraga,” tähendas ta.