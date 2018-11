Pärnus saab HIV-kiirtesti teha

„Emori eelmise aasta uuringu tulemuste järgi on seitse inimest kümnest kindlad, et HIV levib Eestis peamiselt süstivate narkomaanide seas. See näitab, et suur osa elanikke peab HI-viirust endiselt ainult riskirühmade haiguseks,“ ütles Toomast. „Vaid veerand vastanutest ehk 25 protsenti nimetas peamiseks HIVi leviku viisiks sugulist vahekorda. Ometi on Eestis märgatavalt kasvanud just nakkuse heteroseksuaalne levik, viimastel aastatel diagnoositud HIVi juhtudest 40 protsendil on nakkus saadud heteroseksuaalsel teel.“