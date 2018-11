Kihnus elustuvad Jõnnu lood

Kihnu muuseumi juhataja Maie Aav ütles, et Rootsikülas sündinud Jõnn on suurmees, kellest ikka ja jälle räägitakse. Teda nimetati jääkatsujaks, sest kui Jõnn oli juba jalgsi mandrilt Kihnu tulnud, võisid teisedki üle jää käima hakata. Poolteist päeva Heinaste (Ainaži) merekooli haridust, sai Jõnn endale “tsaarikirja”, et ta võib kõikide laevadega sõita kõikidel meredel. Allveearheoloog Vello Mäss ongi mälestuspäeva teemaks võtnud “Jõnnu koht nimekate Eesti meremeeste seas”.