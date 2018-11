Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi leidis linn, et haigla nõukogus peaks olema rohkem tervishoiu teemat valdavaid inimesi ja vähem poliitikuid. “Sotsiaalministeerium kaalus kolm nädalat, keda oma esindajaks saata, ja eelmisel reedel tuli minister Riina Sikkuti allkirjaga kiri, et see võiks olla Marika Priske. Pärit Pärnust, valdkonnas väga pädev,” rääkis Kosenkranius. Linnapea kinnitas, et nõukogu esimehe vahetust pole plaanis. “Sihtasutuse nõukogu on väga iseseisev organ, linn saab selle liikmeid tagasi kutsuda ja nimetada. Tervishoid on keeruline ja tundlik valdkond ning linn ei kavatse hakata haiglat sisuliselt juhtima,” lisas meer.