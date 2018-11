Pärnakad laenavad kodu tarvis rohkem

SEB erasegmendi müügijuhi Evelin Tammearu ko­gemus näitab, et laenud, mis on võetud baasintressimäära (euribori) madalseisus, nagu see viimase viie aasta jooksul on olnud, tulevikus suure tõenäosusega kallinevad, sest madalseis ei jää kestma. Laenusaaja peab alati arvestama ­intressimäära muutusega. “Näiteks: kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ja see kahandab või kasvatab laenu tagasimakse suurust,” kõneles ta.