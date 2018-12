“Me näeme vabatahtlikke, kes riskivad eluga, päästes teiste elu. Vabatahtlikke, kes teevad väga keerulist tööd, aidates neid, kel on raske, olgu haiguse, puude, kiusamise või vägivalla tõttu. Vabatahtlikke, tänu kellele kestavad ja arenevad meie kultuuri- ja spordiharrastused, õpiringid ja talgupäevad. Vabatahtlikke, kes rakendavad erialast talenti ja kogemusi peale palgatöö seal, kus selle eest maksmine üle jõu käiks,” rääkis president.

Riigipea selgitas, et vabakond on tõesti nii mõnelgi juhul olnud esimene ärkaja ja kiireim reageerija, kes näitab kätte probleemid ja lahenduse. “Kuid see on ainult osa sellest, miks me vabatahtlikke vajame. Mõelda vabatahtlikest kui amatööridest, keda läheb vaja vaid seni, kuni riik või kohalik omavalitsus pärale jõuab ja asjad käsile võtab, pole üksnes ebarealistlik, vaid ka lugupidamatu, sest see ei arvesta väärtusega, mida vabatahtlikud loovad,” lisas riigipea.

Priitahtlik töö annab palju tagasi nii neile endile kui ühiskonnale. “Vabatahtlik töö tugevdab sidemeid inimeste vahel, sellesse haaratud inimesed on tervemad ja õnnelikumad. Nii on tervemad, sidusamad, turvalisemad, õiglasemad ja õnnelikumad ka ühiskonnad, kus vabatahtlikkus on au sees, sest selliste inimeste pühendumus avaldub igal pool mujalgi,” rääkis Kaljulaid.

Raeküla lapsed kutsuvad Aime Jõgistet hellitavalt köögivanaemaks. FOTO: Külaliikumine Kodukant

Pärnust tunnustuse saanud Jõgiste kohta on veebilehel Märka Vabatahtlikku öeldud järgmist: "Raekülas kutsutakse Aimet hellitavalt köögivanaemaks, kuna kõige enam meeldib talle süüa teha, koristada ja teed keeta. Ometigi on ta alati valmis appi tulema kõikidesse toimingutesse õueala koristamisest laualinade triikimiseni.