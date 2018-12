Teater annetab piletitulu uue südame saanud Pärnu poisi raviks

„On väga tore, et lavale toodud näidend on ka päriselus nii armsalt elustunud: päkapiku asemel on küll targad ja võimekad tohtrid, aga üks lastest on saanud uue südame ja tänu sellele praegu meie hulgas. Vanemuise Kollase Kassi suvekoolis osalevad lapsed on Egerti eakaaslased ja võimalus just talle abiks olla annab heategevusele väga isikliku sisu ja on seepärast ääretult oluline,“ ütles Vanemuise noortetöö juht Mall Türk.