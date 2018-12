43aastane koduperenaine valiti Pärnumaa kauneimaks vanaemaks

Pärnumaa kauneimal vanaemal on neli last ja üks lapselaps. Ta on nooruslik, sportlik ja aktiivne ega vasta sugugi traditsioonilise vanaema kirjeldusele, sest vanaemaks saades tuleb Murzina sõnutsi nooruslikku energiat ainult juurde. “Konkursil osaleda oli katsumus, ma ei ole kunagi varem esinenud suurel laval ega olnud arvuka publiku ees,” sõnas Murzina. Pere ja sõbrad olid tema arvates võistlusel suureks toeks.