Hääletus läks lukku, pärnakas Maiu Lünekund läheb 300kilomeetrisele polaarretkele

"Nüüd vist tuleb trenni hakata tegema, et seal matkal ellu jääda," märkis õnnelik Lünekund, kes viimastel minutitel jälgis hääletust autoroolist, olles teel Tallinnasse kooli. "Mul on täna terve pikk koolipäev. Vaatab, kuidas ma suudan seal keskenduda üldse. Kontrollisin veel üle, kas hääletus ikka läks lukku. Läks! Uskumatu!" rõõmustas ta. Lisades, et tema suur tänu kuulub toetajatele, kes pöialt hoidsid ja igati abiks olid.