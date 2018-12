Droonikaadrid: vaadake, kuidas nägi välja Eesti suvi Pärnu videograafi silme läbi

Enamik klippe on filmitud Pärnumaal: näiteks vilksatab videos Tolkuse raba, mitu klippi on tehtud Lepaküla ja Varbla kandis ja viimased kaks kaadrit on filmitud Reiu muulilt. Ainus linnaklipp, mille videograaf videosse pani, on tehtud sügiseses Pärnus.