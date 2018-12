Linn plaanib Mai kultuurikeskuse müüki panna

Hiljuti lõppes linnal leping OÜ Ormiga, mis oli keskust 20 aastat tasuta kasutanud. Pärnu Postimees on varem kirjutanud, et algsed plaanid olid firmal hoone renoveerida ning rajada sinna näiteks tantsusaalid ja diskoteek – need aga ei teostunud.

Kuigi osaliselt on hoone ümber pandud keelavad sildid, ei ole need Tekko kinnitusel seotud maja seisukorraga, vaid need on paigaldanud ehitise ümbrust hooldav ja seal libedustõrjet tegev ettevõte Pärnu Haldusteenused.