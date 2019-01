Mitmes koolis on pool puudujatest haiged

Enim haiguse tõttu puudujaid on Ülejõe ja Rääma põhikoolis. Ülejõel puudub 820 õpilasest 120, kellest veidi alla poole on Laube andmeil õpingutest eemal haiguse tõttu.

Rääma koolis, kus eelmisel nädalal puudus ligemale veerand õppuriest, on puudujate arv vähenenud, kuid 526 õpilasega koolist puudub eri põhjustel 100 last, kellest direktor Elmo Joa sõnutsi on haigestunuid umbes 50.