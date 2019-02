Pronksist Seljamaa vaatab mõtlikult oma sünnilinna

Aulas rääkis Eesti muinsuskaitse seltsi auesimees Trivimi Velliste riigi ja rahva mälust ning Julius Seljamaast kui targast diplomaadist, kes ühena viiest andis Eesti poolelt allkirja Tartu rahulepingule. Velliste nimetas Seljamaad Tartu rahu arhitektiks, kes on jõudnud koju, ja kiitis neid, kes on Sindi vaimu kandjad.

"Eesti Vabariik 100" juhtrühma esimees Toomas Kiho andis üle sündmust väärtustava metallplaadi, millel on "EV 100" logo, kuupäev 02.02.2019 ja kohanimi Sindi. Ta rõhutas, et see sündmus on riigi juubeli vääriline ja sellele on kaasa aidanud nii Sindi ajalooklubi, muuseum, gümnaasium kui sintlased.