Tuletõrjeselts pälvis tervisedendaja tunnustuse

“Meil on väga hea meel, et meid on märgatud ja sellise projekti teostus läheb korda laiemalt,” ütles Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi liige ja üks projekti vedajatest Andro Oviir.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut sõnas tänasel pidulikul tunnustusüritusel, et kogukondlikud tervisedendajad on väga head tööd teinud, aidates igas Eesti nurgas väärtustada tervise hoidmist. „Tervisedendajad, keda täna tunnustame, on ammendamatu energiaga spordientusiastid, kes innustavad liikuma,” kinnitas minister. “Nad on suure südamega inimesed, tänu kellele saavad tuge abivajajad, keda ennast või kelle lähedast on tabanud raske haigus. Nad on lasteaednikud ja noorsootöötajad, kes õpetavad meie lapsi oma elu suunama ja juhtima. Nad on politseinikud ja pritsimehed – terved meeskonnad, kes loovad meie ümber iga päev tervist toetavat keskkonda.“