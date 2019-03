Tublid Pärnu naised räägivad avalikult eneseleidmisest ja unistustest

Teemad, mida vestluses puudutatakse, on igapäevased ja tuttavad kõigile. Oma eheduses ja inimlikkuses räägivad naised läbikukkumistest ja õnnestumistest, uskumustest ja jõuallikatest. Millised on olnud elus edasiviivad isiklikud väärtused ja tõekspidamised? Milline on olnud tee eneseleidmiseni? Kuidas kiires elutempos mitte ära kaduda ja siiski jõuda teekonnal seatud sihtideni? Kuidas otsida ja leida? Milline inimene olla suhtes enda ja teistega?