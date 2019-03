Elektrilevi võrguga ühinejaile pakutakse kuni 100 000 eurot toetust

Toetust saab taotleda tegutsev või alustav ettevõtja, kes asub väljaspool Tallinna ja Tartut. Peale võrguga ühendamise kulude on võimalik toetuse abil katta võrgu läbilaskevõime suurendamise või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamise kulusid.

„Ettevõtetele võib elektrivõrguga liitumine, aga ka näiteks olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamine tähendada kümnete ja isegi sadade tuhandete eurodeni ulatuvaid kulutusi, kuna tihtipeale tähendavad need tööd uute liinide või alajaamade ehitamist,“ ütles Elektrilevi liitumise teenuste juht Kaija Vill. Toetust saab taotleda EASi kodulehel ja taotluste lõpptähtaeg on määramata. Minimaalne toetussumma on 5000 ja maksimaalne 100 000 eurot. Toetust ei saa taotleda ettevõtted, mis asuvad Tallinnas, sellega piirnevas omavalitsuses või Tartus.