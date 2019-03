Peaproov pani noored oskusi läbi mõtlema

Võistkonnas on Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest tulevased kokad Danila Gladkih ja Polina Koroljova, keda juhendab toitlustusjuht Urmas Murumäe, ning Pärnumaa kutsehariduskeskusest toitlustusteeninduse eriala õpilased Eleanora Kleine ja Indra Ottis toitlustusjuhi Peep Peetersoo juhendamisel. Peaproov tehti Pärnu restoranis Noot peakoka ja Eesti peakokkade ühenduse juhatuse liikme Rudolf Visnapuu professionaalse silma all.

“Konkursile minejad on väga tublid ja milline tahes on tulemus, annab võistlus neile kogemuse ja nad võivad ennast kindlalt tunda mis tahes köögis ja olukorras,” rääkis Visnapuu. “Kuna tegu on Itaaliaga, miksime kokku sealse ja Eesti köögi, et itaallasi üllatada, aga Nooda köögis oleme sellepärast, et oleks võõras keskkond. Seal on ju hoopis võõras riik ja võõras keel.”