Märtsiküüditamise aastapäeval mälestatakse kurjuse ohvreid

Erakond Isamaa korraldab kell 18 mälestusküünalde süütamise Iseseisvuse väljakul. “Ma kutsun kõiki pärnakaid üles sel õhtul kohale tulema ja süütama küünlad, meenutamaks neid, kelle võõrvõim vägisi oma kodunt kiskus ja külmale maale saatis. Me peame mäletama oma minevikku ja õpetama seda järeltulevatele põlvedele,” ütles Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja. Küünlad on korraldajatelt.

Mälestusüritused on pühendatud tuhandetele süüta inimestele, kes kannatasid okupatsioonivõimu inimsusvastaste kuritegude ja terrori all. Küüditamise aastapäeval seistakse selle eest, et toimunut ei unustataks ja et midagi sellist kunagi ei korduks.