Parmu ­ootab pindamist

Vastusest selgub, et linnavalitsus on Parmu tänava seisukorrast teadlik. Kevadine sula on tänava osaliselt pehmeks muutnud, teed parandatakse kruusa lisamise ja hööveldamisega. Kõnealune tänav on hõreda liiklusega ja üks väheseid Pärnu linna kruusatänavaid.