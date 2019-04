Galerii: Riia söögitoas tutvustati alternatiivset Pärnu kaarti ja arutleti kohaliku muusika seisu üle

Täna pärastlõunal kogunesid Pärnu Riia söögituppa kohalikud kultuuritegelased, melomaanid, muusikud ja linlased, et osaleda arutelus, mille keskmes oli just Pärnu muusika, selle ajalugu, areng ja potentsiaal. Samuti tutvustas ansambel Sibyl Vane oma projekti "Sibyl Vane'i Pärnu kogemus", mis on alternatiivne linnakaart.