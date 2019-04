Uus sõudekeskus võtab kuju

Uues majas on tingimused võrreldes eelmistega palju paremad. Kui varem oli hoones katkine puitpõrand, mida paatide ja aerudega sissetoodud vesi ja niiskus mädandasid, on see nüüd asendatud kõnniteekividega, mis peavad paremini vastu ja mida on hõlpsam hooldada. Samuti on maja Pärnu jõe poolses küljes kuus tõstandväravat ja rajatud kaldtee, viimaks sõiduvahendeid ellingust paadisillale.