Toidukogumispäevadel saab Pärnus söögipoolist annetada viies kaupluses

Iga päev teeb toidupank koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel ei saa müüa, ja jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad on üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Toidukogumispäevad toimuvad juba kümnendat aastat järjest.