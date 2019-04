“Kihnus pole nii, et paned troi selga ja oled kihnlane”

Kihnu kooli direktor Jaan Urvet on värvika elulooga. Ta on töötanud pealinnas nukuteatris ja Tallinnfilmis, õpetanud Jüri koolis lapsi, olnud Ruhnu vallavanem. Mitmekülgsel mehel on taskus Tallinna ülikooli ja Eesti muusikaakadeemia diplom ning tagataskus kogemus elust väikesaarel. Sellele tuginedes kandideeriski Urvet Kihnu kooli direktoriks ja juhib nüüd 34 õpilase ja 16 töötajaga haridusasutust, peale nende 12 lasteaialast.