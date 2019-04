Peagi lüüakse käed Rail Balticule maa ostuks

“Riigil on Põhja-Pärnumaal vaja omandada äralõikeid 36 eraomandis katastriüksusest, neist 28 on tänavu töös,” märkis Krinal. Lisades, et maa-amet oli 15. aprilliks esitanud omandamise pakkumuse kümnele katastriüksuse omanikule ja nendest kuue kinnistu kohta on omaniku nõusolek olemas.