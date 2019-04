Saarde 100 tamme salu kujuneb meenutuspargiks

Mullu lastekaitsepäeval, 1. juunil pidulikult avatud tammesalu talgupäevale on Saarde vallavanema Eiko Tammisti ütlemise järgi registreernud muljetavaldav hulk inimesi. Plaanis on korrastada raudteejaama ümbrustki, kuigi see ei ole vallaala, vaid kuulub raudteefirmale. Ala korrastamine läheb korda nendele, kelle lähedased küüditati samast raudteejaamast 1941. ja 1949. aastal.

Saarde vallast küüditatutele mõeldes avatakse kohalike algatusel 14. juunil mälestusmärk, mille kujundab Ülo Kirt. Ristküliku kujuline tähis on ülevalt nagu pooleks murtud, sümboliseerides katkenud saatusi. Kivi täiendab teabetahvel, millele on kantud ka need 50 pere, kes juuniküüditamise ajal kas elasid või olid sündinud Kilingi-Nõmmes ning tollases Jäärja, Kilingi, Pati, Saarde, Tali, Tihemetsa ja Voltveti vallas. Nende hulgas oli Voltveti metsakooli direktor, metsandusteadlane Paul Reim ja tema pere ning traagiliseks teeb juuniküüditatute saatuse teadmine, et pered lahutati ning mehed saadeti enamasti Sverdlovski oblastisse, kus nad vangilaagris kas hukati või surid eeluurimisel.