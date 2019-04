“Ajutised peatumise ja parkimise keelumärgid on paigaldatud tänavate puhastamiseks. Kui autod on ees, ei saa tänavaid puhastada,” selgitas Pärnu linna meedianõunik Teet Roosaar. Enamik puhastustöödest on praeguseks tehtud. Roosaare teatel sõltub tööde lõpetamise aeg autojuhtidest, kes pole oma masinat eest ära ajanud.