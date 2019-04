Venemaa kontrollis Eesti kalatööstusi

Venemaalt lähetatud audiitorid on varem teinud meie kalatöötlemisettevõtetes kriitilisi tähelepanekuid, lähtudes oma riigis kehtestatud nõuetest, ja põhjendanud sellega Eesti kalatoodete impordi keeldu Vene tolliliiduga ühinenud riiki­desse.

Maaeluministeeriumi selgituse kohaselt oli seekordse kontrolli eesmärk vaadata, kas Eestis on varasemaid märkusi arvesse võetud.

“Kuna kontrolli tulemusi veel ei ole, on ennatlik prognoosida, kas audiitoritel on jätkuvalt meie järelevalve­süsteemile ettekirjutusi. Nii nagu ei ole võimalik prognoosida, kas Eesti kalatooteid on peagi taas võimalik Venemaale turustada,” märkis kalamajandusosakonna juhataja.