Õpilased soovivad minna unistuste ekskursioonile

Swedbanki rahaasjade teabekeskus algatatud konkursi peaeesmärk on edendada kooliõpilaste rahatarkust ja anda neile praktiline kogemus eelarve planeerimises, meeskonnana töötamises ja projekti koostamises. “Korraldasime sama konkursi kaks aastat tagasi ja koolide huvi oli väga suur. Saime üle poolesaja põneva projekti ja nägime, et noored tahavad klassiekskursioonide planeerimisel kaasa lüüa,” avaldas rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets. Ta lisas, et rõõm oli näha, kui loovaid ja kuluefektiivseid reise kokku pandi.