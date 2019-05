Koolilapsed võõpavad rannapinkidele lepatriinud

Kaua aega punased rannapingid on nüüdseks saanud kollase kuue. Esmaspäeva pärastlõunal kaunistavad koolilapsed need lepatriinudega. “Sellise lahke pakkumise tegi meile linnaaednik Anu Nurmesalu, kes leidis, et meie rannapinke võiks kuidagi ilmestada,” ütles ürituse korraldaja, kunstikooli direktor Kristel Kallau. Värvimisele läheb umbes 50 istet.