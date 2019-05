Tuleohutu elektriliini hind oli 30 hektarit metsa

Ülemöödunud pühapäeval toimunud põleng Saarde vallas jäi kahe küla, Oissaare ja Kanaküla piirimaile. Mõlemat läbib paljasjuhtmeline keskpingeliin. 2017. aastal vahetati mastid välja uute vastu, kuid juhtmed on endiselt paljad ehk tuule käes loperdavad pinge all isolatsioonita traadid.

Ümberkaudsed elanikud on sealsete liinide seisukorra ja olemuse pärast südant valutanud tegelikult juba aastaid. Elektrifirma tähelepanugi on probleemile juhitud. Paarikümne elanikuga Oissaarest mõne kilomeetri kaugusele jääva Reinse küla elanik Ülo Vahul teab rääkida, et see oli sealkandis juba kolmas põleng, mis alguse saanud traatide alt. Aastaid tagasi pandi elektrifirmale ette tuua koorem liiva ja muuta vähemalt sealne lahklülitialune maapind tuleohutuks. Seda ei ole tehtud.