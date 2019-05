Arendaja ehitas ehitusloata

Näiteks siis, kui on soov hakata ehitama, aga veel pole projekti ega ehitusluba. Pole hullu, ehitame ik­kagi.

Omavalitsusel on niisuguste olukordade parandamiseks “tööriistad”. Võim ei taha, saa ega tohi ju anarhiat lubada. Nende riistade kasutamine pole aga nagu haamriga naela seina löömine. Paras sahmerdamine hoopis.

Hiljuti jättis Pärnu linnavalitsus rahuldamata vaide, kus rutakalt ehitama hakanud osaühing Aisa Villa taotles sunniraha sissenõudmise ja menetluse lõpetamist. Nähtavasti teab iga arendaja, et ehitusloata ei tohi ehitada. Vaide esitaja mure seisneb hoopis selles – nagu möönis ­ettevõtte juhatuse liige Janar Kase –, et nõue on liiga suur.