Galerii: saarte koolide pärimuskultuuripäevad tõid Kihnu osalejatele lähemale

Pärimuskultuuripäevade teine päev kulus Kihnu traditsioonilist käsitööd, laule, tantse ja rahvamänge ning kalastust tutvustavates töötubades, millest lapsed õhinal osa võtsid. Kihnu kooli õpilased Joanna Kott ja Kärolin Lamend korraldasid muuseumitunnis kuuldu põhjal “Me armastame Eestit”-stiilis mälumängu. Küsimused olid Kihnu kohta ja kes oli näiteks meelde jätnud, mis on kivilaev, see sai õige vastusega sammu edasi.

“Esimest korda olid pärimuskultuuri päevad Kihnus 2012. aastal sajakonna lapsega, aga nüüd, ringiga tagasi, on see osalejate arvult poole suuremaks paisunud,” rääkis Kihnu kooli õpetaja Hilma Kerbak. “Enne oli Saaremaalt üks kool, nüüd kolm, ja Pakri on tulnud meie ringi kahe lapsega – hästi uhke ju.”