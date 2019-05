Tuuleenergiafirmad pöördusid Tootsi kinnistu müügi asjus riigikohtusse

RMK-l on esialgse õiguskaitse korras endiselt keelatud nõukogu otsust täita ja Tootsi kinnistut müüa.

Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud vaidlustatud suulise enampakkumise menetlus läbipaistmatu ja selles ei koheldud võimalikke pakkujaid ebavõrdselt. Kõigil on võimalik enampakkumisel osaleda ja parim pakkumine teha, seisis otsuses.

Kaebuse esitanud Andres ja Oleg Sõnajala firma Eesti Elekter ning Harry Raudvere ettevõte Raisner on varem meedias viidanud, et nende hinnangul toimub Tootsi enampakkumine Eesti Energia taastuvenergiafirma Enefit Greeni huvides. Enefit soovib kinnistule rajada tuulepargi.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ja see koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ja kaks tuulemõõdutornidele.