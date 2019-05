Liiklusrikkuja peab tegema mitusada tundi ühiskondlikult kasulikku tööd  

Selgus, et mehelt on selle aasta aprillis kohtuotsusega ära võetud juhtimisõigus. Meest karistati toona joobes juhtimise eest ja juhtimisõigus võeti temalt ära lisakaristusena viieks kuuks.

Pärnu patrullitalituse juht Henry Murumaa sõnul on kahetsusväärne, et mees sellises olukorras ikkagi autorooli istus. „Juht tegi selle otsuse teades, et tegelikult tal juhtimisõigus puudub. Selline teguviis on vastutustundetu ja ebaõiglane eeskujulike liiklejate suhtes,“ märkis Murumaa.