Kultuuriminister Tõnis Lukas: Muinsuskaitsevöönd pole puutumatu

Kuidas sina, Tõnis, teadupoolest korralik inimene, sattusid sellesse valitsusse? Tartu kutsehariduskeskuses oli ju ometi ees ilmatu tööpõld.

Iseenesest õige küsimus. Vahepeal olin kuus aastat harjunud, et inimesed ütlevad tere ja naeratavad, et olen lugupeetud inimene. See on nüüd selgelt muutunud. (Ohkab). Energiat jäi Tartus üle, tundsin, et laiem ühiskondlik profiil oli unarusse jäänud. Seega, kui kutsuti, siis tulin.

Selle koalitsiooni taga on proportsionaalselt kõige rohkem valijaid ja kõik valijad on sobivad. Kui viide on näiteks EKRE-le (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), siis toona, kui EKREt ei ­olnud, valisid need valijad kedagi teist. Siis sobis, kui nad vali- sid Reformierakonda, Isamaad või Keskerakonda. Praegu valiti EKREt, ju see on kellegi tegemata töö. Riigil peab valitsus olema ja see pole varasematest kehvem. Eestil on selle aja valitsus.