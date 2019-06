Keskkonnaagentuur: Tõenäosus hunt elusana leida on väike 

Kübarsepp, kes sellele isendile raadiosaatja paigaldas ja tema tegemisi jälgis, välistab variandi, et saatja on lihtsalt rikki läinud ega edasta seepärast signaali. “Vanadel saatjatel, mis töötasid veel GSM-signaaliga, võis vahel esineda tarkvaraprobleeme. Uus, mille see hunt kaela sai, oli aga pea pommikindel,” ütles Kübarsepp, lisades, et seade edastas signaali ööpäevas 24 korda ja andmeside toimus satelliitide vahendusel.